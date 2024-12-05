В Зуевском районе на пожаре погиб мужчина

Следственными органами проводится проверка по факту пожара, в результате которого погиб мужчина. В следственные органы поступило сообщение о том, что 4 декабря вечером в одном из домов в селе Косино Зуевского района произошел пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)