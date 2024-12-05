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Вятка Областная

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В Зуевском районе на пожаре погиб мужчина

Следственными органами проводится проверка по факту пожара, в результате которого погиб мужчина. В следственные органы поступило сообщение о том, что 4 декабря вечером в одном из домов в селе Косино Зуевского района произошел пожар.

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