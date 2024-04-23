Почему Китай развил свой автопром, а Россия ещё нет

АС

Александр Созинов

Если внимательно читать статью и при этом понимать природу экономических проблем России, то многие тезисы автора протеворечат его же выводам об их причине. Так например говоря о мудрой налоговой политике, автор признаëт, что она сгубила малый и средний бизнес, который, оказывается, так важен. А как не важен то, если весь малый бизнес прежде всего и работает на внутренний рынок! Какая польза в развитии экономики от жирующих олигархов?! Они же только и могут распродавать природные богатства страны! И у власти стоят они же, что гораздо хуже, чем "власть лучших" в Китае. Кто пришëл в России к власти в результате передела 90-х мы хорошо знаем. Про пошлины на авто и нежелание обидеть китайского автомобилестроителя замечу, что цена на китайский авто у нас вырастает более чем в два раза! Называйте это как хотите, но сами китайцы уже на этом только теряют наш рынок! Ещë приписывается нашим чиновникам несуществующая добродетель: как раз в начале двухтысячных были неоднократно попытки ограничить ввоз наиболее ходовых иномарок через VIN и пошлины! Забыли как Дальний восток роптал? Да и в 80-х СССР был далеко впереди КНР по производству и в машиностроения, и в лëгкой промышленности, и в других сферах экономики! Только пока наши чиновники и простые воры рвали страну на части, в Китае наоборот всë сгребали под себя! И не надо вредную политику правящего в нашей стране олигархата прикрывать какими-то непредсказуемым обстоятельствами! Надо признать честно: да, про&рали страну, но сейчас пытаемся выкарабкаться... Ну и на том слава Богу...