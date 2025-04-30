Waymo и Toyota теперь партнеры

Компании Waymo и Toyota договорились изучить возможность заключения сделки, которая в один прекрасный день может привести к созданию нового автомобиля, предназначенного для поездок на работу и даже внедрить технологию автономного вождения в потребительские автомобили.
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