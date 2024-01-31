По какой причине в доме постоянно перегорают лампочки: что говорят приметы и фэншуй Алёна Юрьева Если в вашем доме, несмотря на регулярные вызовы электрика, лампочки служат недолго, может быть время задуматься о том, что причина не только в технических неполадках.