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Омск кадет хәрби корпусында беренче тапкыр Муса Җәлил исемендәге стипендия тапшырылды

Бүген, 1 сентябрьдә, Омск кадет хәрби корпусында Белем көне уңаеннан тантаналы чара узды. Чара кысаларында иң яхшы кадетка Муса Җәлил исемендәге стипендия тапшырылды.

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