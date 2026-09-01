Омск кадет хәрби корпусында беренче тапкыр Муса Җәлил исемендәге стипендия тапшырылды

Бүген, 1 сентябрьдә, Омск кадет хәрби корпусында Белем көне уңаеннан тантаналы чара узды. Чара кысаларында иң яхшы кадетка Муса Җәлил исемендәге стипендия тапшырылды.
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