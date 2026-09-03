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Царьград

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На ВЭФ подписали соглашение о строительстве центра на Русском

На ВЭФ подписали соглашение о строительстве центра на Русском

На ВЭФ подписано соглашение о создании инжинирингового центра на острове Русский. Документ подписали представители "ИКС Холдинга", Фонда ИНТЦ "Русский" и Дальневосточного федерального университета при поддержке министра Алексея Чекункова.

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