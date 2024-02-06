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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Полпред президента в ДФО встретился с вернувшимися из зоны СВО добровольцами

Полпред президента в ДФО встретился с вернувшимися из зоны СВО добровольцами

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля, ФедералПресс. Заместитель председателя РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с сотрудниками аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которые прошлым летом решили уйти добровольцами в зону СВО и теперь, выполнив свой долг, вернулись домой.

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