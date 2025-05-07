Будущее не за горами: появление полностью роботизированных фабрик становится реальнее

В современных реалиях "тёмные фабрики" перестали быть просто модной технологической тенденцией. Они превратились в стратегически важный инструмент для компаний, которые стремятся удержать и укрепить свои позиции на рынке в условиях нехватки квалифицированных специалистов и растущей международной конкуренции.