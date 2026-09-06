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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов про 28 потерь СКА в матче с «Ладой»: «Это очень много. Всегда могу ссылаться, что первая игра. Вы видели ЧМ по футболу – как Испания начала. Кто-то помнит?»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов провел аналогию с футболом, отвечая на вопрос о потерях команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:3 ОТ).

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