Гастроэнтеролог Логинов посоветовал гипертоникам отказаться от сельди под шубой

Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов, работающий в клинике «Евроонко», поделился с «Лентой.ру» информацией о том, что традиционные новогодние блюда, такие как салат оливье и сельдь под шубой, могут быть неполезны для здоровья.