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До 1 млн рублей: HR-эксперт напомнила о корпоративных выплатах при рождении ребёнка

До 1 млн рублей: HR-эксперт напомнила о корпоративных выплатах при рождении ребёнка

Рождение ребёнка — событие, которое с 2026 года может заметно поправить семейный бюджет не только за счёт государства, но и благодаря работодателю.

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