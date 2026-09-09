В Астраханской области женщину освободили после признания в убийстве при превышении самообороны

В Астраханской области местная жительница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 108 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство при превышении пределов необходимой обороны.
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Если бы женщина из Астрахани не превысила необходимую оборону,то её саму пришлось бы хоронить .