Стоматолог Руднева назвала фразы, которые пугают детей перед лечением

Родителям не стоит заранее говорить ребёнку перед походом к стоматологу «не бойся», «больно не будет» или предупреждать об уколах, поскольку такие фразы могут сформировать страх ещё до приёма, рассказала в беседе с Пятым каналом детский и подростковый стоматолог Елена Руднева.