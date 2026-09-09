Стоматолог Руднева назвала фразы, которые пугают детей перед лечением

Родителям не стоит заранее говорить ребёнку перед походом к стоматологу «не бойся», «больно не будет» или предупреждать об уколах, поскольку такие фразы могут сформировать страх ещё до приёма, рассказала в беседе с Пятым каналом детский и подростковый стоматолог Елена Руднева.
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