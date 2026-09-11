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Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить

Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить

Государственные бюджеты стран-членов Евросоюза не выдерживают нагрузок, вызванных нехваткой топлива из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

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