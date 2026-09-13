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Царьград

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Подмосковная пекарня «Машенька» после обращения к Путину сменила владельца

Подмосковная пекарня «Машенька» после обращения к Путину сменила владельца

Знаменитая пекарня «Машенька» из Люберец перешла на новое ИП и работает дальше.Подмосковная пекарня «Машенька», оказавшаяся в центре внимания после прямой линии с Владимиром Путиным, официально сменила владельца.

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