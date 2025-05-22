БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Возвращение «небесных крепостей»: авиационный стрелково-пушечный комплекс бортовой обороны

Возвращение «небесных крепостей»: авиационный стрелково-пушечный комплекс бортовой обороны

Кадр из анимационного короткометражного фильма «Последний день войны» В предыдущем материале Авиапушки на самолётах бомбардировочной и транспортной авиации: бесполезный балласт или шанс на выживание? мы рассмотрели причины, по которым авиапушки перестали устанавливать на вновь разрабатываемые самолёты бомбардировочной и транспортной авиации, а также, в ряде случаев, даже демонтировать имеющиеся в ходе модернизации.

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