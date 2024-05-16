Какие продукты делают друг друга еще полезнее

Что такое «пищевая синергия» и как воспользоваться ей по максимуму! фото: Shutterstock/Fotodom.ruОпределенные вещества, которые содержатся в одном продукте, способны усиливать воздействие другого — особенно, если в организме они оказываются одновременно.
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