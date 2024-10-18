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Новости экономики России

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Индекс RGBI в ближайшую неделю продолжит консолидироваться вблизи уровня 100 пунктов

Индекс RGBI продолжает торговаться вблизи уровня 100 пунктов без существенных изменений третий день подряд – инвесторы не предпринимают активных действий в ожидании решения Банка России по ключевой ставке в следующую пятницу.

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