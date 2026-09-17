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«Скромный домик» Прохора Шаляпина: 14 санузлов, бассейн без воды и сейф без ключа

«Скромный домик» Прохора Шаляпина: 14 санузлов, бассейн без воды и сейф без ключа

Прохор Шаляпин называет своё новое загородное приобретение «скромным домиком», а слово «дача» использует, по собственному признанию, только в шутку.

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