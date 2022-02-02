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Экс-разведчик Кедми: Россия уничтожит любой флот за 15 минут в случае военного столкновения в Черном и Балтийском морях

Экс-разведчик Кедми: Россия уничтожит любой флот за 15 минут в случае военного столкновения в Черном и Балтийском морях

Российская Федерация уничтожит любой флот за 15 минут, если произойдет военное столкновение в Черном море и на Балтике.

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