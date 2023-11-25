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Закон, порядок, государство

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Награды всероссийского турнира по кикбоксингу завоевали спортсмены Уссурийска

Награды всероссийского турнира по кикбоксингу завоевали спортсмены Уссурийска

Воспитанники спортивного клуба "Боевая Русь" Уссурийска достойно выступили на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу (6+) в Екатеринбурге.

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