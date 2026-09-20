Братья Висблатты устроили стычку во время двустороннего матча на тренировке «Нэшвилла»

Братья Висблатты устроили стычку во время двустороннего матча «Нэшвилла». Форварды Оззи Висблатт (24 года) и Оазис Висблатт (22 года) сцепились по ходу двустороннего матча «желтых» и «белых» на тренировке клуба из Теннесси.