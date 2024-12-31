Заключенные перестанут получать выплату за подписание контракта с Минобороны

Осужденные граждане не будут получать единовременные выплаты за подписание контракта с ВС РФ. Правительство России уточнило порядок единовременных выплат подписавшим контракт с ВС РФ, документ появился на официальном портале правовых актов.
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