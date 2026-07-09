Маша Распутина столкнулась с проблемами при оформлении пенсии

Размер назначенной государственной пенсии 62-летней певицы составил всего 8 тысяч рублей, несмотря на ее 37-летнюю профессиональную деятельность на большой сцене и многочисленные гастрольные туры по всей стране.
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