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Мода и Шоу-бизнес

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Маша Распутина столкнулась с проблемами при оформлении пенсии

Маша Распутина столкнулась с проблемами при оформлении пенсии

Размер назначенной государственной пенсии 62-летней певицы составил всего 8 тысяч рублей, несмотря на ее 37-летнюю профессиональную деятельность на большой сцене и многочисленные гастрольные туры по всей стране.

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