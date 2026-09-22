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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Найджел Уильямс-Госс продлил контракт с «Жальгирисом» до 2028 года

«Жальгирис» продлил контракт с защитником Найджелом Уильямс-Госсом (32 года, 188 см). Об этом сообщил спортивный директор клуба Гедиминас Навицкас на пресс-конференции перед началом сезона Евролиги-2026/27.

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