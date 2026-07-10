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Регионы России

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В Москве открылась выставка «Саур-Могила. Высота памяти»

В Москве открылась выставка «Саур-Могила. Высота памяти»

9 июля в Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка «Саур-Могила. Высота памяти», организованная совместно с Донецким республиканским художественным музеем при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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