Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло официально отказалась от фамилии отца

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которая является старшей из биологических детей экс-супругов, официально отказалась от фамилии отца.
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