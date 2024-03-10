В Лос-Анджелесе пятеро пожарных пострадали при борьбе с огнем на нелегальном заводе по производству марихуаны

Они почувствовали жжение на лицах, сообщают властиПятеро пожарных были срочно госпитализированы после того, как почувствовали «какое-то жжение на своих лицах» во время борьбы с огнем на нелегальном заводе по производству марихуаны* в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).