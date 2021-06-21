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«По карусели»: В России резко прокомментировали готовящиеся в США новые санкции против РФ

«По карусели»: В России резко прокомментировали готовящиеся в США новые санкции против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о подготовке в США новых санкций против России.

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Aнатолий Райков
А с каких это пор Анальный-Насральный для США стал святым?Да забирайте его себе,кормите и молитесь на него стоя перед ним на коленях.А по поводу газа СП-2,вы гадите природе больше чем добываете сам газ.Не будете вы правителями МИРа ни когда и об этом давно надо забыть навсегда.
Алексей
Пиндосам дождь на Аляске будет обоснованием для введения санкций против нашей страны. Зачем Бидон напрашивался на встречу с Путиным, если ничего не решает, а решают где-то за него.
Сергей Зюкин
Простым гражданам давно уже плевать и на сами санкции и на подобные публикации о них! Всё так и будет продолжаться, пока одна из сторон не пойдет на РЕАЛЬНЫЕ санкции в отношении другой, вот тогда может стать интересно! Бада-Бум!!!

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