Сергей ЕПолитика«По карусели»: В России резко прокомментировали готовящиеся в США новые санкции против РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о подготовке в США новых санкций против России.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAнатолий РайковА с каких это пор Анальный-Насральный для США стал святым?Да забирайте его себе,кормите и молитесь на него стоя перед ним на коленях.А по поводу газа СП-2,вы гадите природе больше чем добываете сам газ.Не будете вы правителями МИРа ни когда и об этом давно надо забыть навсегда.ААлексейПиндосам дождь на Аляске будет обоснованием для введения санкций против нашей страны. Зачем Бидон напрашивался на встречу с Путиным, если ничего не решает, а решают где-то за него.СЗСергей ЗюкинПростым гражданам давно уже плевать и на сами санкции и на подобные публикации о них! Всё так и будет продолжаться, пока одна из сторон не пойдет на РЕАЛЬНЫЕ санкции в отношении другой, вот тогда может стать интересно! Бада-Бум!!!Комментировать
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