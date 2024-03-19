TechDev: "Биткойн может достичь спринта на 160 000 долларов"

Известный в криптосообществе криптоаналитик делится своими выводами о текущей ситуации на рынке криптовалют, утверждая, что технические индикаторы указывают на то, что Биткойн (BTC) находится на полпути быстрого роста к уровню в 160 000 долларов.
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