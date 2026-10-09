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Газета.ру

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NYT: внутри ЕС разгорелись дебаты по поводу мер против России

NYT: внутри ЕС разгорелись дебаты по поводу мер против России

Некоторые европейские аналитики считают, что ЕС может использовать кибервозможности, чтобы «парализовать» российский город или московское метро в качестве «предупредительного сигнала» для Москвы.

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Traveller

Чем дольше кое-кто тянет резину с "окончательным решением вопроса" с Шумерией, тем всё более опасные и изощрённые действия враги предпринимают против России.