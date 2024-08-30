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Иерейская хиротония в мужском монастыре в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь).

Иерейская хиротония в мужском монастыре в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь).

29 августа 2024 года, в день памяти перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, Преосвященнейший Серафим епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Божественную литургию в мужском монастыре в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь).

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