Иерейская хиротония в мужском монастыре в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь).

29 августа 2024 года, в день памяти перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, Преосвященнейший Серафим епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Божественную литургию в мужском монастыре в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь).