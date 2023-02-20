После ДТП в Жуковском районе погиб 40-летний мужчина и ранена 39-летняя женщина

По предварительной информации, 39-летняя женщина на ВАЗ 11193 ехала в сторону федеральной автодороги, при обгоне выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем с прицепом, которым управлял 64-летний мужчина, - рассказал .