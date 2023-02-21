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Варшава выразила готовность полностью закрыть границу с Белоруссией

Варшава выразила готовность полностью закрыть границу с Белоруссией

Во время визита Байдена в Польшу Варшава сделала ряд резких заявлений.Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире польского радио заявил о готовности западной соседки Белоруссии полностью перекрыть наземную границу с республикой.

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