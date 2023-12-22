Скончался основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Артисту было 90 лет Александр Левенбук Globallookpress.com/Natalia Shakhanova Сегодня ночью в возрасте 90 лет умер основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук, передает ТАСС.
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