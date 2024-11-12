Үзәк банк 30 елдан озаграк вакытка ипотека бирүне чикләргә тәкъдим итте

РФ Үзәк банкы 30 елдан озаграк вакытка ипотека кредитларын бирүне чикләргә тәкъдим итә. Инициативаның сәбәбе – мондый төр кредитлар өлешен соңгы елда 10 проценттан 20 процентка кадәр арттыру, диелә регулятор материалында.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии