НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Саматов Бахром
    Я полностью прочёл, как мог и думаю, согласиться с опусом или нет.  :))) Потому что ничего не понял, что написано.Миңнеханов Вознес...
  • Владимир Соловьев
    ЧТО - ЧТО?!Илназ Фазуллин: «...
  • Михаил Васильев
    На российских сайтах надо писать на государственном, русском языке!Мамадыш районы Юг...

Үзәк банк 30 елдан озаграк вакытка ипотека бирүне чикләргә тәкъдим итте

РФ Үзәк банкы 30 елдан озаграк вакытка ипотека кредитларын бирүне чикләргә тәкъдим итә. Инициативаның сәбәбе – мондый төр кредитлар өлешен соңгы елда 10 проценттан 20 процентка кадәр арттыру, диелә регулятор материалында.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх