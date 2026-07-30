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Google проиграла первый бой за данные: суд отказался закрыть поисковую выдачу от ИИ

Google проиграла первый бой за данные: суд отказался закрыть поисковую выдачу от ИИ

Иск против сервиса SerpApi по закону об авторском праве отклонён, однако Google уже готовит новую версию жалобыGoogle подтвердила, что не откажется от судебной борьбы с сервисом SerpApi, несмотря на недавнее поражение в суде.

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