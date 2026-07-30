Google проиграла первый бой за данные: суд отказался закрыть поисковую выдачу от ИИ

Иск против сервиса SerpApi по закону об авторском праве отклонён, однако Google уже готовит новую версию жалобыGoogle подтвердила, что не откажется от судебной борьбы с сервисом SerpApi, несмотря на недавнее поражение в суде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии