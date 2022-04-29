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Бессараб поддержала предложение открыть филиалы вузов России на освобождённых территориях

Бессараб поддержала предложение открыть филиалы вузов России на освобождённых территориях

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб положительно оценила в беседе с RT предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова открыть на освобождённых территориях Украины филиалы ведущих российских вузов.

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