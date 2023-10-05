Трейлер чёрной комедии «Убить Риту» с солисткой «СБПЧ» в главной роли появился в сети

Премьера сериал состоится уже через две недели. На просторах сети появился трейлер чёрной комедии «Убить Риту», главную роль в которой сыграла актриса и солистка известной петербургской группы «СБПЧ» Евгения Борзых.
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