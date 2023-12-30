Больничный лист в 2024 году: выплаты вырастут в полтора раза

С 1 января 2024 года в России изменится размер оплаты по больничному листу. Поскольку минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 19 242 рубля, изменится и минимальный средний заработок для расчета выплат больничного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии