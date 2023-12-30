ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    По европидорским правилам славян убивать можно (а по неписаным у европидоров законам - даже нужно!). Начали с убийств...С крепко закрытым...
  • Дмитрий Чепа
    А когда будет удар по Киеву?ВС РФ в ответ на ...
  • Алексей Наседкин
    Вот и пусть рассказывает об этом москвичам. А мне это не интересно. Перестаньте засорять эфир!Синоптик рассказа...

Больничный лист в 2024 году: выплаты вырастут в полтора раза

Больничный лист в 2024 году: выплаты вырастут в полтора раза

С 1 января 2024 года в России изменится размер оплаты по больничному листу. Поскольку минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 19 242 рубля, изменится и минимальный средний заработок для расчета выплат больничного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх