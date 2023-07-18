Ванилла SU

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Какую обувь предпочитала самая влиятельная модная икона 80-х — 90-х годов? Вот самые любимые модели туфель, сапог и кроссовок принцессы Дианы.

Какую обувь предпочитала самая влиятельная модная икона 80-х — 90-х годов? Вот самые любимые модели туфель, сапог и кроссовок принцессы Дианы.

﻿﻿Принцесса Диана участвует в турнире в теннисном клубе Вандербильта в Лондоне, 4 октября 1988 года; Принцесса Диана, апрель 1988 года; Валеска на симпозиуме по раку груди в Чикаго, 5 июня 1996 гСтиль принцессы Дианы продолжает вдохновлять мир даже спустя десятилетия.

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