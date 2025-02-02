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Финуниверситет выяснил, на сколько выросли пенсии работающих пенсионеров

Доиндексация пенсий в феврале затронула выплаты и работающих пенсионеров. Предыдущая индексация 1 января стала первой, когда выплаты работающим пенсионерам подняли наравне с теми, кто завершил свою трудовую деятельность, напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Российская газета».

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