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Данки Виктора Вембаньямы и победный бросок Николы Йокича – в десятке лучших моментов 4 января

Данки Виктора Вембаньямы и победный бросок Николы Йокича – в десятке лучших моментов 4 января

Фантастические данки новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы и невероятный победный бросок центрового «Денвера» Николы Йокича возглавили Топ-10 дня.

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