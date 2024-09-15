Bild: Зеленский на встрече с Байденом предложит локальное прекращение огня

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского, планирующего вскоре встретиться с американским лидером Джо Байденом, включила в себя готовность согласиться на локальное прекращение огня «на определенных участках».
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