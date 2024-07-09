Возобновляемые источники уничтожают энергосистему Китая

Северные и западные регионы Китая обладают богатыми энергетическими ресурсами, включая уголь, газ, ветер и солнце, но не имеют достаточного населения и промышленности для поглощения всей вырабатываемой электроэнергии.
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