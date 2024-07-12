Набережные Челны заняли 17-е место в рейтинге качества жизни, опередив Казань

По данным Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Набережные Челны занимают 17-е место в рейтинге российских городов по оценке качества жизни населения в первом полугодии 2024 года.
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