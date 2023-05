За вторую неделю в Японии было продано более 247 000 физических копий Zelda: Tears of the KingdomЗа первые три дня The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom было продано более 10 миллионов экземпляров по всему миру, а в отдельных регионах она также пользовалась аналогичной популярностью.