Петербургский тракторный завод запускает новое производство

Это будет цех по выпуску мостов, коробок передач и редукторов В нынешнем году Петербургский тракторный завод (ПТЗ) планирует открыть новый мостовой цех, в котором будут производить трансмиссии, мосты и другие комплектующие, как для себя, так и для других заказчиков, пишет «РБК Петербург» со ссылкой на начальника управления маркетинга ПТЗ Сергея Ростова.