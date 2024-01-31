Times: Сырский отказался от поста главкома ВСУ вслед за Будановым

РИАМО - 31 янв. Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский отказался от поста главкома ВСУ вслед за главой разведки Кириллом Будановым, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.
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