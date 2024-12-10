Марка Avatr, официально присутствующая в России, показала новую модель

Это бизнес-седан Avatr 06 с необычным дизайном, выдержанным при этом в фирменной стилистике бренда. У автомобиля отсутствует заднее стекло в его привычном виде — панорамная крыша опускается до самой кромки крышки багажника, вместо наружных зеркал установлены камеры, а над лобовым стеклом и на корме видны «плавники» лидаров, так как 06 обещан автопилот третьего уровня.